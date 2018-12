Mercoledì condito con le partite della Bundesliga. Ci si prova partendo comunque dal fatto dell'assoluta difficoltà. Ed è per questo che tiriamo il capo del filo dello Schalke. Squadra che non ha mai pareggiato in casa. Riceve il Leverkusen, le due sono divise da tre punti a favore degli ospiti. La X è un tentativo assennato.

Il Friburgo in casa ha tre vittorie e tre pareggi, l'Hannover non ha mai vinto fuori e ha pareggiato tre volte. La quota dell'1, tutto sommato, non è da buttare via.

Chiudo con il Magonza, la squadra che in casa segna e incassa meno di tutte. Vediamo se si confermerà il trend contro il Francoforte, che invece in trasferta ne segna in media uno e mezzo a partita. La quota è alta proprio per questo.

Terno per mettere le palle nuove all'albero. Che costano, eccome se costano.

I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'

Schalke-Leverkusen X (quota 3,50)

Friburgo-Hannover 1 (1,93)

Magonza-Francoforte under 2,5 (2,10)

Il terno vale 14,1 volte la posta