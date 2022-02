Le ho rilette centomila volte, mi convincono soltanto queste due. Che secondo me hanno quote da provare. Perché relative a squadre in palla. La prima arriva dalla Serie B inglese, la Championship. Dove lo Sheffield United deve recuperare due partite e può sperare di avvicinare le zone della classifica che contano. Per farlo però dovrà vincere questa in casa del Birmingham che, al contrario, ha punti in meno e partite giocate in più. A 2,05 non si può fare festa ma il tentativo va da solo.



Il botto più forte potrebbe arrivare dalla Serie B spagnola ovvero la Liga Adelante. Dove l'Ibiza, dopo aver cambiato la guida tecnica e preso Paco Jemez, si è messa a giocare un altro calcio, basato sul segnare gol a perdifiato. L'ultima per esempio; era subito sotto 0-2, nella ripresa è tornata in campo a narici dilatate guadagnandosi il pareggio. Al contrario i padroni di casa non sono più la squadra che aveva lasciato tutti dietro ma sembra aver compiuto il percorso contrario. Squadra indiavolata l'Ibiza, squadra in gravi ambasce l'Almeria, pervenuta alla terza sconfitta consecutiva. Mi sono studiato quota per quota e sono arrivato alla conclusione che i due gol della squadra in trasferta sono pagati alla grande, a 3,50. In fin dei conti, anche se siamo sempre nel campo dei cippini, si può fare.





Birmingham-Sheffield United 2 (quota 2,05)



Almeria-Ibiza over 1,5 squadra trasferta (3,50)





L'ambo vale 7,17 volte la posta.