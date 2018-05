Ultima di Serie B, tutti in campo all'ora di cena. Soltanto tre partite contano quanto il due di briscola almeno per una delle due contendenti e sono Empoli-Perugia, Ternana-Avellino e Cittadella-Pro Vercelli. Proprio per questo, giocando Empoli, Ternana e Pro Vercelli una sorta di allenamento, io mi allungo sull'over 2.5. Viene un bel terno quasi a 6 contro 1.



Chi volesse potrebbe aggiungerci la quota supernana della vittoria interna del Frosinone. Ma queste quote non mi attraggono, mi faccio bastare il terno.



PS. Le altre? Pareggi sotto la pari, perlamordiddio. Piuttosto, uno che volesse inventarsi un quotone potrebbe andare su Spezia-Parma. La vittoria interna non conta per i liguri ma la quota è pazzesca proprio perchè la vittoria al Parma potrebbe anche non bastare.



I CONSIGLI DI VENERDI'



Empoli-Perugia over 2.5 (quota 1.70)



Ternana-Avellino over 2.5 (1.98)



Cittadella-Pro Vercelli over 2.5 (1.74)





Il terno vale 5.85 volte la posta



@calcioepepe