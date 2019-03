Ritorno degli ottavi di Europa League, in ballo per noi Inter e Napoli. La partita dell'Inter è tutta da giocare, oltretutto c'è il derby di campionato col Milan alle porte e questo rende il tutto molto pericoloso. Lo 0-0 dell'andata sembrerebbe buono ma prendiamolo con le pinze, non si sa mai. La partita del Napoli invece mi sembra un classico allenamento, credo che facciano a pallate segnando entrambe (3-0 per noi all'andata).



Undici gol in tutto per acchiappare la giocata. Dei due a Salisburgo ho già detto. Ne restano altri nove almeno, due in Krasnodar-Valencia, tre in Villarreal-Zenit e quattro a Londra tra Arsenal e Rennes.

Non c'è dubbio che le parite in cui si è mosso "seriamente" il risultato all'andata siano quelle dove sono attese le reti a gragnuola. E oltretutto la quota finale che si avvicina a 9 contro 1 non mi sembra male per niente.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Salisburgo-Napoli gol (quota 1,55)



Krasnodar-Valencia over 1,5 (1,30)



Villarreal-Zenit San Pietroburgo over 2,5 (1,83)



Arsenal-Rennes over 3,5 (2,33)



La quaterna vale 8,59 volte la posta.