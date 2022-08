Sembra una giornata decisamente migliore di ieri. Basterebbe Atalanta-Milan per dire che ci aspettiamo ben di più. Non certo quel pomeriggio da 0-0 con due match che se non hanno intristito ci sono andati vicino.: i Campioni d'Italia sembrano aver ricominciato li' da dove avevano finito, con la differenza che l'uomo decisivo con l'Udinese è stato Rebic e non qualcuno più atteso di lui. L'Atalanta non ha Coppe quest'anno ma qualcosa ci dice che dovrà ingranare prima di farci vedere il calcio migliore. E con Gasp l'ariaccia dovrà cambiare se no... Gol/over? Sembrerebbe di si', non le vedo traccheggiare in attesa del pareggio, quando si affrontano i gol piovono sempre, c'è anche il record di quel 9-3 a Milano.Stessa cosa la annuso per. Perchè Spalletti ci ha detto che ne segnerà tantissimi ma forse ha fatto capire che, almeno fino a che non ci sarà il titolare tra i pali, ne subirà. Primo incontro con una big per il Monza di Berlu-Gallia. E' vero che ne ha cambiati duecento e forse è troppo presto per fare la voce grossa ma nulla gli vieta di andare almeno a rete.. Forse da qui ci scappa la sorpresa della domenica. La Viola ha giocato di giovedì in Conference League e dopo un'oretta ha cominciato a spegnersi come una candela. Il secondo tempo dell'Empoli a La Spezia disse l'esatto contrario, nonostante la sconfitta. Oggi Italiano rischia, io la doppia me la prendo volentieri.. Che quando è superiore di parecchio e può caricare l'arma Haaland non può non tracimare, come contro il Newcastle. Non credo che la trasferta faccia troppa differenza, al punto che l'handicap di un gol a 1,90 mi piace un sacco nonostante da ieri la quota sia in salita.Oggi trenino di, che magari cresceranno anche col passare delle ore. Rebic-Osimhen-Haaland non è un brutto terno, per niente.Atalanta-Milan gol/over (quota 1,90)Napoli-Monza gol/over (2,04)Empoli-Fiorentina 1X (1,85)Newcastle-Manchester City 2/handicap un gol (1,90)Quaterna da 13,6 volte la postaAtalanta-Milan marcatore sì Rebic (2,35)Napoli-Monza marcatore sì Osimhen (1,85)Newcastle-Manchester City marcatore sì Haaland (1,60)Terno da 6,95 volte la posta