Se un giorno avessero detto a, maestro e allievo, che se la sarebbero vista tra di loro perchè uno dei due andasse al comando della classifica (o meglio, ci restasse) si sarebbero abbracciati sghignazzando. Ed invece è proprio quello che c'è in ballo stasera al Gewiss tra due squadre che facevano parte del gruppo in vetta.Le quote mettono un 3,75 per il pareggio che sinceramente mi sembra un'enormità. Perchè finora non c'è stata nessuna delle due che abbia giocato meglio, anzi se proprio dovessimo scegliere sarebbe il Torino. Gli ultimi precedenti bergamaschi sono due pareggi supersonici, 3-3 (in quella sulla panchina granata c'era Nicola) e 4-4. Come non vedere spuntare un 2-2 da dietro la collina? Comunque sono decisamente per la X, a quei numeri. Gasp e Juric non risalirebbero da Mourinho ma credo che sarebbero lo stesso soddisfatti.Ed è difficile non vederla come una grande possibilità per i padroni di casa. Nonostante l'ultima dei ragazzi proprio di Nicola sia stata un 4-0 sonante, anzi molto sonanre. Qui però i tre punti fanno decisamente più al caso di Sinisa, queste sono le partite da prendersi in tutti i modi, anche su autogol al 90'. A un punto in classifica non si può continuare a fare flanella, la vittoria dei padroni di casa permetterebbe l'aggancio con gli avversari. Si è capito, sono per l'1.Il Leicester è partito che dire a marce basse è poco, lo United di ten Hag è riuscito a non farsi fare troppo male dalla polemicona su dove andasse CR7 (ma due partite su quattro le ha perse comunque). Stasera, se la vedete come me, andrete sul gol/over. I padroni di casa debbono prendersela a tutti i costi, esattamente quello che debbono fare gli avversari. I gol non si faranno aspettare, che dite?(quota 3,75)(2,00)(1,80)