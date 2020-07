Ultima di Serie B. Qualche verdetto c'è, qualcuno è ancora da fare. Quote? Non te le regala nessuno per cui l'ambo che a me piace fa verdura ma non arricchisce senz'altro.qualcuno di quelli importanti direttamente allo stadio per studiare come cacciarli dalla Champions che sta per arrivare.A proposito di questo match, è una finale e le finali propriamente dette non finiscono quasi mai con tanti gol. Ma queste due squadre quando si prendono alla gola non stanno mai a fare partitine a scacchi compreso arrocco. Sono due che si "menano" finchè il risultato non sviene di suo. Negli ultimi quattordici scontri diretti - tra Ligue 1 e Coppe - dodici (!) sono stati gli over. E l'opzione gol? Soltanto due in meno. Va bene che mancherà Mbappe che era la freccia del cartellone ma è difficile cambiare un trend di questo tipo con l'assenza di un solo protagonista. Anche se assoluto.Un passo indietro e torno alla nostra Serie B dove ne scelgo due dal mazzo.. Non ricordo una cosa simile verificatasi nei bassifondi della classifica. Giocano come se fossero baciati da un raggio di luna. E non voglio nemmeno parlare di quella con l'Empoli: è finita tanti a pochi per cui... Qui siamo al bivio di una stagione, solo chi vince tra Cosenza e Juve Stabia può risorgere. E l'animo che c'è nelle gambe e nel cuore mi sembra al momento molto diverso.Certo, lo stadio di Salerno sarebbe stato pieno fino all'orlo e non avrebbe fatto mancare tutta la sua spinta. E una cosa del genere, la Salernitana lo sa bene, ti fa giocare almeno in dodici. Ma certo Ventura, che di risalite dalla Serie B alla Serie A ne sa più di tutti noi messi insieme, sa come farne a meno. "Basta chiacchiere, Spezia decisiva". L'ha detto lui. Non serve chiosare.PSG-Lione gol (quota 1,60)Cosenza-Juve Stabia 1 (1,75)Salernitana-Spezia 1 (1,65)Il terno vale 4,62 volte la posta