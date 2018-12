Il Boxing Day italiano è una meraviglia, ce lo eravamo dimenticato e godevamo con quello inglese. E invece sul piatto c'è addirittura Inter-Napoli, partitona delle partitone che, esclusa la regina Juve, mette in campo il meglio del meglio. Proprio per questo o anche per questo non vedo un match chiuso, anzi. L'Inter deve riprendersi, il Napoli tenere il passo. Segneranno entrambe? Credo di sì.



La sorpresa può essere all'Olimpico di Roma. Giallorossi deprimenti, neroverdi a contatto della zona Champions. Non si bestemmia se si mette la X2. Perché qui EDF si gioca la panchina sul serio.



A Cagliari e a Torino, se si parla di gol, non si fa fatica a scegliere. Perché in campo ci sono squadre che segnano e giocatori che in area sanno come comportarsi.



La Spal di Napoli ha rischiato il meglio, fermata da Meret. Contro l'Udinese dovrebbe e potrebbe tornare alla vittoria. Con la combo che piace a Luano, l'under 3,5, ci si avvicina al traguardo.



La SFIDA A MISTERPALMIERI è andata divinamente sabato scorso, grazie anche a tutti voi. Vediamo di ripeterci, perchè i panettoni non li regalano a nessuno.





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI'





Inter-Napoli gol (quota 1,67)



Cagliari-Genoa gol (1,95)



Roma-Sassuolo X2 (2,33)



Spal-Udinese 1x under 3,5 (1,73)



Torino-Empoli gol (1,80)





La cinquina vale 23,6 volte la posta escluso bonus