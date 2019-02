Seconda SFIDA A MISTERPALMIERI del fine settimana. Non poche le partite di Serie A che fanno venire il mal di testa. Ma io mi fido di chi tra voi imbraccia le partite della giornata, le quote della giornata, si inventa la scommessona e via in prima pagina al lunedì!



Comincio da Fiorentina-Inter, seratona al Franchi. Questa è una bella prova del nove per Spalletti, contro i ragazzi volanti viola c'è da abbassare la carena perché quelli, quando sono in giornata, mettono paura anche alle big.



Le altre due partite interessantissime sono Bologna-Juventus e Parma-Napoli. Se Sinisa ha la squadra vista a Roma può almeno andare a segno contro una Juve che penserà ad altro. Il Parma meglio fuori casa avrà davanti un Napoli che non può andare da altre parti che non al secondo posto.



Sassuolo-Spal è invece una strana sfida tra squadre spappolate nel morale dall'ultimo stop. Qui nessuno vorrà e potrà sbagliare. Chissà se la X...



La finale di Carabao Cup in Inghilterra è il semaforo di Sarri. Se vincerà alzerà un trofeo in un momento devastante come questo, se perderà andrà incontro al possibile esonero. Ma il City del Pep Guardiola già gliene ha fatti sei in Premier, l'overone ci sta di diritto.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Fiorentina-Inter gol (quota 1,73)



Bologna-Juventus gol (1,93)



Parma-Napoli 2 (1,50)



Sassuolo-Spal X (3,38)



Chelsea-Manchester City over 2,5 (1,76)





La cinquina vale 29,7 volte la posta escluso bonus