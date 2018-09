Primo capitolo della SFIDA A MISTERPALMIERI che riprende dopo la Nations League. Inter-Parma viene troppo presto e non ci propina quote interessanti. Al contrario Napoli-Fiorentina (Pioli è una bella bestia nera per l'avversario) e Frosinone-Sampdoria mi affascinano entrambe con il gol.



Si salta diretti in Premier League (dove la stessa Tottenham-Liverpool vale lo sguardo ma non la puntata, difficilissima come è). Mentre Chelsea-Cardiff e Manchester City-Fulham volano sulle rotaie della vittoria interna condita dall'overone.



Newcaste-Arsenal non dovrebbe fuggire dal gol mentre non credo neanche se lo vedo che il Watford si butti nel gargarozzo un'altra vittima illustre come il Mou. Che è appena andato per terra, non vorrà bissare.



La SFIDA sapete che è leggermente cambiata. In prima pagina non vanno tutti i bravi ma quello che lo sarà stato di più (ricordatevi di mettere le quote se no siete fuori...). Così come è fondamentale che la vostra indicazione si riferisca SOLTANTO alle partite della giornata.



Prosit!









I CONSIGLI DI SABATO





Napoli-Fiorentina gol (quota 1.60)



Frosinone-Sampdoria gol (1.77)



Chelsea-Cardiff 1/over 2.5 (1.61)



Manchester City 1/over 2.5 (1.36)



Newcastle-Arsenal gol (1.63)



Watford-Manchester United X2 (1.22)





La sestina vale 12,3 volte la posta escluso il bonus



@calcioepepe