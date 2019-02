Di trappole ce ne sono state, ma non c'è niente da fare: qui da noi ci sono quelli bravi bravi. Il sabato, per esempio, è tornato a farsi vedere LUANO70 che si conferma il re di questo tipo di giocata. Ottima, se non vi piace ditemi il perché... Eccola:



FIORENTINA X2/UNDER 3,5



PARMA X2/UNDER 3,5



BRESCIA GOL



BAYERN GOL



Una super/bella quota a 9 contro 1, una quaterna eccellente.





Ma poi la domenica è arrivato il morso del KOBRAROSSONERO che ha saputo fare meglio, con una cinquina che ha sfondato il tetto del 15 contro 1. Eccola:



BOLOGNA X



PRO VERCELLI 1X/UNDER 3,5



SASSUOLO MULTIGOL OSPITE 2/4



FOGGIA X2



WERDER BREMA 1X/OVER 1,5



Per la precisione la quota di 15,57. Sapendo saltare quella che ne ha "fritti" tanti, cioè la Sampdoria battuta in casa dal Frosinone. L'ambo di handicap del nostro amico 11051 ha saputo mettere in fila City e Juve.



Ho la massima fiducia in voi e ogni sfida entrano nomi nuovi che sanno come muoversi in questo difficile mondo dei pronostici. Alla prossima!