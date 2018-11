I gol al novantesimo bisogna meritarseli. E chi più di LUANO70? Ha stampato un'altra succulenta SFIDA A MISTERPALMIERI!

Il nostro amico ha il pollice verde per le giocate e ormai questo lo sappiamo tutti. E poi sempre belle quote, non quotarelle.

Ecco il 9 contro 1 di questa volta.

JUVENTUS 1/under 4,5

INTER 1/under 4,5

BENEVENTO 1X/over 1,5

TOTTENHAM gol

ATLETICO MADRID gol

Cinquina di grande eleganza. Certo che chi non si segna i consigli del nostro amico non ha capito con chi abbiamo a che fare...



Passiamo alla SFIDA A MISTERPALMIERI di domenica.

A proposito dei gol all'ultimo secondo... LUANO70!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ancora tu/ma non dovevamo vederci più!

Ecco la sua vincente - praticamente sul filo con quella di GIANLUCA MAGNANTI, che ne ha proposto una ma con errore - santificata dal gol della Lazio, all'estremo.

GENOA X

LAZIO 1X/over 1,5

LECCE 1X/over 1,5

Il tutto a una quota di 8,2!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PS. Due sfide due colpi di LUANO70 all'ultimo minuto, che dire di altro?