Che sabato per la SFIDA A MISTERPALMIERI. Basta leggere...



LUANO70 conferma una straordinaria media grazie al gol di Dzeko al 95'!!!! Due giocate per lui! Il KOBRAROSSONERO è un'altra certezza e va ancora a premio. EMACAME si è tolto la soddisfazione a pranzo, con le prime partite. MIKYRIKY80 ha fatto una vera impresa e se non ce ne fosse stata una ancora migliore, la sua ottupla sarebbe salita sul piedistallo.



Ma il colpo gobbo è del nostro nuovo amico che viene dalla Russia, PISDIAZ, che ha inanellato un colpo strepitoso, da oltre 21 contro 1, con tutte vittorie. Eccole



BRESCIA



PESCARA



NEWCASTLE



GETAFE



LEEDS



COLONIA





La bomba esplode la domenica e la miccia la innesca il nostro amico Raffaele, nick FERRI RAFFAELE, che si inventa il colpone a 47 contro 1. Guardate e ammirate.



PARMA over



CHELSEA X



FIORENTINA X



DORTMUND



Quaterna magica, talmente magica che è stata giustamente aiutata dalla sorte al 100' minuto dal gol viola. D'altronde lo sapete, quando si va alla cassa con Raffaele i numeri sono pesantissimi!



Dispiace per la strepitosa cinquina di MIKY1973 che fa il colpo ma lo azzera (nella rubrica ovviamente, alla cassa ci sarà andato con le pastarelle...) non inserendo la quota!



Comunque, pensavamo che la SFIDA della scorsa settimana fosse stata fantastica. Ebbene, questa è stata da fantascienza vera e propria!!!!



(....e il Marsiglia, ma questo è un altro discorso...)