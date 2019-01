Sabato e domenica si vince con la SFIDA A MISTERPALMIERI. Il primo ad aggiudicarsi il sabato è una novità, l'amico PITF, che salta tutte le italiane andandosi a scegliere le partite straniere. Prendendo un'ottima quota, davvero splendido quel 19,45. Andiamo a vederle da vicino:



STRASBUGO 1

BREST 1

BORUSSIA M. !

MAINZ 1

VALENCIA 1



Una prestigiosa cinquina per uno che sa studiarsele bene.





La domenica invece tocca all'amico ELVERDE che, a una quota di 7,40, sbaraglia la concorrenza in una giornata in cui la Serie A ne ha messi fuori pista in tanti. Anzi, in tantissimi. Vediamo nel dettaglio:



CHIEVO X2/over 1,5

LAZIO 2/over 1,5

ATALANTA 1X

GIRONA 2

ESPANYOL X2



Altra cinquinozza, non al fulmicotone come la precedente come quota ma comunque vincente, con la doppia nerazzurra in Atalanta-Roma che sembrava polverizzata e invece, come nel calcio sappiamo che può accadere...