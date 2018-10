SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Sfida non di tutti i giorni visto che c'è il derby di Milano in programma, bella partita. Occhio ai pronostici, mettete le quote e indovinate il più corposo...



Comincio dalla doppia del mattino, Frosinone-Empoli, i toscani visti contro la Roma non credo proprio che perdano anche questa, allo Stirpe. Si passa a Bologna-Torino e anche qui una doppia esterna, difficile che Pippo riesca a battere il Toro dopo aver fatto il massimo contro la Roma di EDF, in casa. La vittoria in trasferta invece spunta a Verona, dove Ventura dovrà fare i salti mortali contro l'Atalanta, che quando gira è una macchina quasi inarrestabile (quando gira però...). Fiorentina-Cagliari è 1 e non posso farmi venire dubbi. Mentre Inter-Milan è una bella X. Non scherziamo, sfide così non si devono perdere e posso sbagliarmi ma il punto non farebbe troppi danni.



I CONSIGLI DI DOMENICA



Inter-Milan X (quota 3,45)

Fiorentina-Cagliari 1 (1,58)

Chievo-Atalanta 2 (1,74)

Bologna-Torino X2 (1,34)

Frosinone-Empoli X2 (1,40)



La cinquina vale 17,7 volte la posta escluso il bonus