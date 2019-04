Una SFIDA A MISTERPALMIERI infrasettimanale era tanto che non la facevamo/ate. Ci proviamo con questi martedì/mercoledì, che vedono in campo ogni bendiddio. Ricordatevi i cardini: SOLO partite del giorno e quota finale. Andiamo.



Soltanto due le sfide di Serie A. Subito il Milan, praticamente dal Var di Orsato all'Udinese. Credo fermamente in una cosa: Tudor aveva due fondamenti del suo campionato prima e dopo il Milan, uno l'ha passato bene (Genoa), l'altro lo intravede in fondo alla settimana (Empoli). Il Milan diventa quasi un divertimento, quel che succede succede. Vedo 1 e stop.



Due ora dopo c'è Cagliari-Juventus. Abbiamo già visto come i sardi in casa siano altro dai sardi in trasferta. In più la Juve queste partite in mezzo le sta prendendo come allenamenti, in vista dell'Ajax. Non credo che vinca qui. Anzi, potrebbe trovare difficile prendersi il punto. Ma a quella quota lo prendo io.



Terno e stop. Con la Liga. Espanyol esce dal derby perso con il Barcellona e deve raddrizzarsi. Non sembra facile provare a farlo contro un Getafe di altissima classifica. Che prova a scrollarsi Alaves e Siviglia. Faranno tutto o quasi le difese? E' altamente probabile. Quoto l'under 2,5.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Milan-Udinese 1 (quota 1,56)

Cagliari-Juventus X (3,97)

Espanyol-Getafe under 2,5 (1,57)



Il terno vale 9,72 volte la posta