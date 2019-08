Alla prima SFIDA A MISTERPALMIERI della stagione si è cominciato con il nick giusto, quello di Luano. Che non si scosta mai troppo dalle sue leggi e che ci prende come un uomo vecchio, andando al lunedì in prima pagina. Ricordo ai nuovi che si partecipa solo con una o due o tre giocate sulle gare che si giocano il giorno stesso. E che in chiusura va messa la quota.



Partiamo non bassi con Juve-Napoli. La sfida di Mertens, Orsato, CR7, Sarri con la polmonite (che non ci sarà), la brutta sorpresa di Chiello, Insigne decisivo, Ancelottone che non è al secondo anno di Napoli per fare i cruciverba di Bartezzaghi. Insomma, tutto quanto fa spettacolo. Due squadre cosi' segnano. No?



Borussia Dortmund e Liverpool, due nostre care amiche nei futuri gironi di Champions (contro Inter e Napoli) sono chiamate allo stesso sporco lavoro. E cioè andare fuori casa a chiudere la saracinesca fin dal primo tempo (cosa che ai tedeschi risulta ostica anzicheno). Le quote del primo tempo/finale mi sembrano ciliegie. A due a due.



Quotine per chiudere, piccole ma cicce. Il Chelsea torna in casa dopo la prima vittoria che conta, fuori casa col Norwich. E non vuole metterci troppo per replicare a Stamford, contro lo Sheffield United che si è fatto gli stravizi vincendo in Carabao Cup. Tra gli Hammers e i Pukkers (i tifosi pazzi di Pukki) si tirerà a vedere chi fa più gol? E' probabile, altamente probabile.



PS Addio piccola calciatrice, carezza di papà Luis Enrique. E di tutti quelli che piangono di gioia davanti a una bambina di nove anni su un campo di calcio.



Fai il tifo da lassù. Per tutti noi. Non smettere mai, Xana.





