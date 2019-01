Si chiama FRANCESCA SERIA, o almeno è il suo nickname di presentazione. E la sua domenica alla SFIDA A MISTERPALMIERI è stata strepitosa. Un terno prestigiosissimo a quota 26 contro 1 non è roba di tutti i giorni e questo lo sapete bene. Vediamolo:



Cagliari X2 gol



Spal X2 gol



Fiorentina x2 gol





Un trittico di fuoco che ha originato quella splendida quota. Lei dice che è stata fortuna, noi tutti sosteniamo in coro che è stata bravissima. Ha superato l'ottimo LUANO70, ancora a segno mantenendo una media da vero cecchino, e l'ottimo MATT16, che si sarebbe aggiudicato la prima pagina del lunedi' se non ci fosse stata Francesca.



E il sabato? Tutti a vuoto...