Allora, imbracciamo le partite della domenica (non Lazio-Bologna) e la quota finale e andiamo a farci questa SFIDA A MISTERPALMIERI!

Siamo alla penultima giornata di Serie A e c'è ancora da mettere ordine nella zona Champions e nella zona salvezza. La partita più interessante è Empoli-Torino, dove ci si disputano punti d'oro da una parte e dall'altra. I toscani sono rientrati sull'altalena sbancando la Samp in casa sua e ora debbono continuare. Ma Mazzarri ha una squadra di granito. Non vedo nessuno che si difenda, anzi, gol d'obbligo.

Napoli-Inter e Juventus-Atalanta ci spingono nel calcio importante. Napoli e Juventus non si giocano granchè. Chi si gioca tutto sono Inter e ancor più Atalanta, che non possono tornare a casa senza almeno un punto pena rischi seri nell'ultima giornata. Gasperini è reduce da una finale di Coppa persa e da troppi rimpianti. Oltretutto è cresciuto sulla panchina bianconera (giovanili) e quindi conosce bene l'aria. Per un punto firmerebbe ora. Il Napoli invece, senza affanni, può mettere molta paura all'Inter. E anche batterla.

Parma-Fiorentina? Vedo 1-1 già nel primo tempo. Ma mi accontento del gol. E comunque se Andreazzoli non vincesse, le due potrebbero giocarsela a paddle. Visto che sarebbero salve con qualsiasi risultato (Parma in vantaggio negli scontri diretti con l'Empoli).

I CONSIGLI DELLA DOMENICA

Napoli-Inter 1 (quota 2,57)

Juventus-Atalanta X (3,20)

Empoli-Torino gol (1,67)

Parma-Fiorentina gol (1,57)

La quaterna vale 21,5 volte la posta