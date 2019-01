E finalmente si torna alla SFIDA A MISTERPALMIERI. Me ne aspetto tanti già conosciuti e qualcuno nuovo. A tutti, a chi lo sa già e a chi non lo sa, ripeto: solo partite del sabato, con quota alla fine della scommessa. Chi totalizza la più alta va in prima pagina lunedì. Al grande, grandissimo Luano dico: bentornato. Come agli altri, è chiaro.

Roma-Torino è una partita con numeri stranissimi. Giallorossi imbattuti per undici volte quando dirige l'arbitro Giacomelli; Toro imbattuto in trasferta in questo campionato. Per come le ho viste in Coppa Italia, vado diretto sull'opzione gol, perchè i granata sono usciti con la Viola ma non se lo meritavano.

Udinese-Parma è sul filo. Non vedo tutti questi gol ed è proprio qui che mi lancio. Anche se preferisco la chance dei gialloblù e quindi vado con una combo strapossibile.

Inter-Sassuolo chiude la serata italiana. E qui invece ci saranno tanti gol. De Zerbi ne ha subiti un sacco nelle ultime ma i suoi potrebbero anche tornare a segnare. Comunque l'over 2,5 sembra venire dal cielo.

La partitona fuori confini è Real Madrid-Siviglia. Sono squadroni che però vengono da un momento non felicissimo. Ma ci sono precedenti che spianano la strada in maniera evidente: gli ultimi dodici scontri diretti hanno voluto dire 12 UNDER 2,5!. Significa che quando le due si scontrano segnano da tutte le parti e in ogni competizione.

Bella anche Arsenal-Chelsea di Premier League. Quarto il Chelsea di Sarri e quinto l'Arsenal. A sei punti una dall'altra. La quota dei biancorossi mi sembra troppo troppo troppo alta. E quindi capirete bene.

I CONSIGLI DI SABATO

Roma-Torino gol (quota 1,62)

Udinese-Parma X2/under 2,5 (2,55)

Inter-Sassuolo over 2,5 (1,66)

Real Madrid-Siviglia over 2,5 (1,53)

Arsenal-Chelsea 1 (3,20)

La cinquina vale 33,5 volte la posta escluso bonus