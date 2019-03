Rimettiamo piedi e mani nella SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. In una settimana che ha stampato una delle più belle imprese europee di un'italiana in Champions League. Ottimo.

Ricordo come sempre: 1) parteciperete alla SFIDA solo con le partite del sabato; 2) bisognerà aggiungere alla vostra idea la quota finale. Partiamo.



Giornata con tre anticipi di Serie A e per niente scadenti. Il più importante in termini di classifica è quello che vedrà la Roma di Ranieri impegnata nella sua prima trasferta a Ferrara contro la Spal: combo senza sconfitta, credo ci stia.

Apre il pomeriggio Sassuolo-Sampdoria, entrambe protagoniste in campo di belle sfide all'ultima uscita, avendo raccolto meno di quel che si poteva prendere. Vedo una partita aperta, con i gol.

La serata chiude con Torino-Bologna, granata tra le squadre del giorno, possono salire ancora ma il Bologna di Sinisa non viaggia male, combo interna.



Due i salti fuori confine. Uno è obbligato nella Liga e va a Madrid dove l'aria portata da Zizou Zidane farà piovere altro entusiasmo, contro il Celta; l'altro in Bundesliga in casa del derelitto Schalke, che dovrà superare la stangata presa a Manchester (7-0) in Champions provando a fare gol. Ma il Lipsia terzo in classifica non pare l'avversario più morbido, per niente.



I CONSIGLI PER SABATO:



Spal-Roma X2/over 1,5 (quota 1,49)



Sassuolo-Sampdoria gol/over 2,5 (2,28)



Torino-Bologna 1X/over 1,5 (1,68)



Schalke-Lipsia over 2,5 (1,88)



Real Madrid-Celta Vigo 1/over 2,5 (1,59)



La cinquina vale 17 volte la posta escluso il bonus.