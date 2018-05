DOMENICA DI FESTA, CHISSA' PER QUANTE E CHISSA' PER CHI. UNA COSA E' CERTA: CON I VOSTRI SUGGERIMENTI DOVETE AIUTARE A FARE FESTA QUI, SU CM. PER POI RITROVARSI IN PRIMA PAGINA...





Tutta Serie A e questa è una mia idea (non è detto che sia quella giusta). Ma vedo partite più semplici, come Fiorentina-Cagliari (i rossoblù hanno dato tutto contro la Roma, credo che ormai sia rimasto troppo poco) o Verona-Udinese (qui non si può più scherzare, è arrivato il momento di fare i punti-salvezza contro una retrocessa). O meno semplici, come Atalanta-Milan. Ma i bergamaschi sembrano le Frecce Tricolori e contro un Milan steso come un lenzuolo all'Olimpico possono arrivare i tre punti decisivi.



La serata propone Roma-Juventus (qui non vedo come si possa uscire dalla doppia giallorossa, anche se si potrebbe tutto inchiodare sul pareggio) e Sampdoria-Napoli. Se Sarri e compagnia avessero già mollato tutto quello che c'era da mollare, Giampaolo potrebbe far lustrare gli occhi a due presidenti e due tifoserie che lo stimano. E in casa la Doria ha già fatto male. Anche alla Juve.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Fiorentina-Cagliari 1 (quota 1.50)



Verona-Udinese 2 (1.55)



Atalanta-Milan 1 (1.92)



Sampdoria-Napoli 1 (5.00)



Roma-Juventus 1X (1.32)





La cinquina vale 29.4 volte la posta escluso il bonus



@calcioepepe