SFIDA A MISTERPALMIERI di una certa importanza. In programma una superclassica come Roma-Juventus ma soprattutto la volata finale della Premier League che, visto come si sono messe le cose nelle Coppe europee, è diventata il pranzo di gala. City di Guardiola avanti, Liverpool a ruota. Hanno due partite "facili" ma ci siamo capiti.



Ricordo ai miei coraggiosi di prendere in esame soltanto le partite della domenica e di aggiungere, in fondo, la quota finale. Per ritrovarsi, come sempre, sul pezzo dei vincitori del lunedì.



Roma in Champions? Resta a occhio e croce un 3%, bisogna battere prima la Juve e poi cominciare una lunga sommessa preghiera di settimane. Comunque non sarà un'amichevole e possono segnare entrambe. Gli overoni da accarezzare con la fantasia? Frosinone-Udinese e Sampdoria-Empoli, due partite nelle quali almeno una giocherà all'assalto.



Fuori Italia l'overone della serata è a Marsiglia, dove si appoggia il Lione. La sorpresa della giornata ma per me neanche tanto è a Londra, la città del giorno, dove un Tottenham che ha virtualmente terminato in zona Champions League (è inarrivabile per quoziente reti) e in finale Champions League potrebbe anche giocare seduto per terra, dopo l'"assassinio" dell'Ajax. E se giocasse seduto per terra contro l'Everton, prenderebbe solo fili d'erba.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Roma-Juventus gol (quota 1,62)



Frosinone-Udinese over 2,5 (1,90)



Sampdoria-Empoli over 2,5 (1,60)



Marsiglia-Lione over 2,5 (1,57)



Tottenham-Everton X2 (1,72)





La cinquina vale 13,2 volte la posta escluso bonus