Qualcosa c'è, anche di gran quota. E non solo in Serie A. Partiamo. Spal-Chievo è un'altra pietra sul cammino di Mimmo Di Carlo, ancora imbattuto in campionato da quando ha preso i veronesi. Non sembra assolutamente facile batterli, non lo è stato nemmeno per il Napoli. X2.



Napoli che vola a Cagliari per tenere il cammino della capolista, proprio contro il Cagliari imbattuto in casa e eroe contro la Roma. Non credo possa ripetersi, quelli di Ancelotti sono feroci dopo Anfield. La sorpresona è Roma-Genoa. La mollezza di Di Francesco e soci contro Prandelli che torna dove dovette fuggire. La doppia esterna potrebbe valere oro.



Premier? Premier. C'è Liverpool-Mourinho. Si è dovuto piegare a Valencia se no avrebbe preso il primo posto. Ma qui si batterà come un leone legato. X.



La SFIDA A MISTERPALMIERI come al solito la farete voi, io dò la scintilla e voi accendete la pira. Partite del giorno, quota. E arrivederci alla prima pagina di lunedi'.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Cagliari-Napoli 2 (quota 1,46)



Roma-Genoa X2 (2,80)



Spal-Chievo X2 (1,76)



Liverpool-Manchester United X (4,33)





La quaterna vale 31,1 volte la posta