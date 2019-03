Nuova SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. Ottimi i risultati di una settimana fa, con due strepitose martingale dei nostri amici da 16 e da 19 contro 1. Ricordo per l'ennesima volta che si può partecipare soltanto: 1) scrivendo la quota finale della propria giocata; 2) prendendo in esame le partite del sabato e stop.



L'unica sfida del sabato italiano che prendo in esame è Chievo-Milan, anticipo in serata. Sono tre punti che il deludente Milan che ha sconfitto il Sassuolo non può farsi sfuggire in alcun modo. I veneti giocano per arrivare alla fine, il Diavolo per ben altro. Perdere punti in queste svolte del torneo non è ammissibile.



L'anticipo serale della Liga è più o meno simile. Nel senso che la stagione del Getafe è iperbolica, a contatto con la zona Champions. Ospitare l'Huesca, ultimo in classifica anche se in risalita, deve essere preso come una fetta di dolce da trangugiare in un morso.



Un tuffo nella Premier League ci consente di arrivare alla sestina. Con il successo del Leicester, alle prese con un Fulham ormai rottamato (anche se discreto contro il Chelsea); con quello del City, che potrebbe tornare all'over contro i gialli del Watford che segnano e soprattutto subiscono; con le due doppie esterne di West Ham e Bournemouth, di fronte a due match se sembrano perfetti, in casa di Cardiff e Huddersfield.



I CONSIGLI PER SABATO:



Chievo-Milan 2 (quota 1,60)



Getafe-Huesca 1 (1,64)



Leicester-Fulham 1 (1,63)



Manchester City-Watford 1/over 2,5 (1,45)



Cardiff-West Ham X2 (1,35)



Huddersfield-Bournemouth X2 (1,36)



La sestina vale 11,3 volte la posta escluso bonus.