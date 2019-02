L'ultima SFIDA A MISTERPALMIERI è stata travolgente, mai così tanti a dama in una due giorni entusiasmante. E in più molti amici nuovi che si affacciano e molti di loro che ci sanno fare alla grande. Ricordiamo che le partite da pronosticare sono sempre e solo quelle della giornata e che va inserita sempre la quota finale.Per ritrovarsi il lunedì in prima pagina, nel pezzo per i vincitori!



Due gli anticipi della Serie A, Frosinone-Roma e Torino-Atalanta. La prima è obbligata, anche se l'ultima giallorossa è stata fortunata. A Torino invece partita tesissima, vediamo come ha reagito la Dea alla sconfitta in casa col Milan. Potrebbe essere gol.



Premier League, c'è un match che fa strabuzzare. Newcastle-Huddersfield ha una quota dell'1 da fare paura. Se si perde con questa si suona la tromba, a quella quota non si può passare.



Liga. Athletic Bilbao-Eibar è derby basco. Sono due tra le squadre che pareggiano di più in senso assoluto, dodici e dieci le X. Un punto potrebbe non deludere nessuno. La quota come sempre c'è. Perchè non...



I CONSIGLI PER SABATO:



Frosinone-Roma 2 (quota 1,50)



Torino-Atalanta gol (1,71)



Newcastle-Huddersfield 1 (1,90)



Athletic Bilbao-Eibar X (3,30)



La quaterna vale 16 volte la posta.