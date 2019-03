Dopo la Nazionale del Quaglia, tornano i campionati. E a proposito del Quaglia, c'è un bellissimo Sampdoria-Milan. Ferrero si è appena candidato a guidare la Roma (per scherzo?) ma intanto vuole punti blucerchiati. Contro un Milan uscito rotto dal derby, che deve riprendere subito il cammino. Qui i gol non dovrebbero farsi attendere.



L'Udinese ha tre punti da dover acchiappare a ogni costo, Tudor o non Tudor. Il Genoa esce dalla vittoria con la Juve a pancia piena, possibile che arrivi molto più pesante dell'avversario.



Sestina pantagruelica con tutta Bundesliga. Le due capolista non possono soffrire granchè contro rivali all'altezza per un tempo, un tempo e mezzo al massimo, c'è in ballo il titolo mica ciufoli.



Poi due doppie esterne, per Augusta e l'altro Borussia. Le squadre di casa non si giocano granchè al contrario di loro che vedono lo striscione di salvezza e Champions League.



E' ora di SFIDA A MISTERPALMIERI, ricordando che le ultime sono state supersoniche grazie a voi che avete dato il meglio.



Ricordo a chi entrasse solo adesso che bisogna rivolgere le proprie attenzioni SOLO alle partite del giorno, con annessa quota finale della giocata consigliata. Avsalut.



I CONSIGLI PER SABATO:



Sampdoria-Milan gol (quota 1,70)



Udinese-Genoa 1 (2,59)



Borussia Dortmund-Wolfsburg 1 (1,54)



Friburgo-Bayern Monaco 2 (1,28)



Norimberga-Augsburg X2 (1,43)



Fortuna Dusseldorf-Borussia Monchengladbach X2 (1,38)



La sestina vale 17,1 volte la posta escluso bonus