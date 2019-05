È dal gennaio 2008 che Udinese-Inter non si conclude con una X. Undici anni non sono pochi in campo di statistiche e... In questo caso il punto per uno potrebbe non essere disastroso. E sul campo il pareggio non sembra una pazzia. In attesa che giochino le dirette avversarie per salvezza e Champions League. NB. La quota fa svenire, l'ho dovuta leggere bene due o tre volte per accertarmi che fosse quella vera.



Chievo-Spal? I ferraresi stanno giocando benissimo e sono tranquilli, i clivensi (nonostante la retrocessione) sono tornati a fare gol e risultati. La combo per me è X2/over 1,5.



In Ligue 1, la partita che potrebbe risultare la fissa di tutte le fisse è PSG-Nizza. Le sfide dei parigini stanno continuando a tirare fuori un miliardo di gol quindi l'over 3,5 potrebbe sembrare la via.



In Liga ritroviamo il Barcellona, impegnato in casa del Celta Vigo che si sta dibattendo nelle acque limacciose del fondo classifica. I blaugrana arrivano dal 3-0 al Liverpool e stanno preparando la trasferta ad Anfield. Credo che giochino una partita serena, senza sforzi: la doppia interna si può inserire.



I CONSIGLI PER SABATO:



Udinese-Inter X (quota 4,03)



Chievo-Spal X2/over 1,5 (1,78)



PSG-Nizza over 3,5 (1,60)



Celta Vigo-Barcellona 1X (1,35)





La quaterna vale 15,4 volte la posta.