Gran bella partita in Premier League, questa Everton-Tottenham. Il cammino casalingo dei primi è più che onorevole e li inserisce tra le grandi (cinque vittorie e tre pareggi in nove partite) ma i bianchi di Pochettino stanno vivendo un ottimo momento e in più, nelle ultime cinque visite a Goodison Park, hanno solo vinto o pareggiato. Con l'arrivo di Natale nessuno vorrà perdere: sembra il classico match da pareggio e potrebbe davvero finire così.



Passaggio nella Liga dove si comincia di mattina con Valencia-Huesca. Uno grosso come una casa al mare (o in montagna, visti i tempi). Gli ospiti pareggiano solo in casa e quando si ricordano di farlo. La quota del Valencia in una martingala bisogna inserirla, non mi sembra bassa per niente.



Il Leganes in casa ne subisce veramente pochi, sei gol finora in sette partite (con una sola sconfitta). L'arrivo del Siviglia, squadra in grande ordine, farà sì che i padroni di casa non la giochino aperti come se fosse un allenamento del giovedì. L'under 2,5 potrebbe zampillare tranquillamente.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Everton-Tottenham X (quota 3,50)



Valencia-Huesca 1 (1,42)



Leganes-Siviglia under 2,5 (1,75)



Il terno vale 8,69 volte la posta.