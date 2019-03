Seconda puntata del week-end per la SFIDA A MISTERPALMIERI. Che come al solito aspetta che cadano le vostre "invenzioni" dall'alto. E dato che più volte mi avete dimostrato di saperci fare come e più di quelli bravi, tocca di nuovo a voi piroettare su quaterne, cinquine e altro della domenica. SOLO partite del giorno con quota finale, mi raccomando.



Sembra la giornata della Serie A, ce n'è un sacco e una sporta di partite interessanti o molto interessanti. Il serale? Inter-Lazio. Squadre in salute, che stanno ingobbendosi per la volata Champions. Niente di più facile che qui almeno un gol per uno ce lo mostrino.



Molte ore prima si parte con Parma-Atalanta: i primi sono sempre stati da trasferta, i secondi hanno buttato due punti in faccia al Chievo e debbono assolutamente ritrovarli qui.



Fiorentina-Torino e Frosinone-Spal sembrano controfigure una dell'altra. Non prendetemi per matto. Si somigliano solo perchè si segnerà in ogni dove (sicuro? Abbastanza...).



Chiudo con l'altra partitona del giorno, Roma-Napoli. Se perdesse ancora, Ranieri porterebbe le tigri della Malesia fin dentro lo spogliatoio a svegliare chi ha ancora la testa sul cuscino. Se vincesse, tutto il contrario: suonerebbe la tromba per dire che i suoi ci sono, ritti sul manubrio. Intanto, si farà gol, contateci.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Inter-Lazio gol (quota 1,67)



Roma-Napoli gol (1,59)



Parma-Atalanta 2 (1,62)



Fiorentina-Torino gol (1,85)



Frosinone-Spal gol (1,97)





La cinquina vale 15,6 volte la posta escluso bonus