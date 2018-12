Alla terza giornata di campionato in sei giorni si prende i punti solo chi ha l'organico. L'impianto. I giocatori. E' cosa abbastanza comprensibile. In più nella settimana durante le feste. In più in quella che in Italia è una totale novità. Boxing Day e tutto il resto. Fatta la dovuta premessa, voliamo sui match che sono tanti e divertenti. Probabili molti gol e over, le squadre faranno fatica a difendersi a oltranza.



Parto con Parma-Roma, mi sembra il gol più gol della giornata. I romanisti segnano e subiscono. Stop. La seconda mi pare per forza Napoli-Bologna; gli uomini di Ancelotti avranno la bava alla bocca per come si è perso a Milano una partita che Zielinski stava per chiudere un minuto prima. Vittoria primo tempo e finale. Per tornare ai gol, Lazio-Torino sembra fatta apposta.



Le altre due fisse sono spareggi veri e propri, impossibili da non vincere se si vuole mantenere qualche speranza. Uno in Serie A, Chievo-Frosionone, e l'altro in Premier League, Fulham-Huddersfield. Tre punti di pietra su cui costruire il prosieguo del proprio torneo.



Terza SFIDA A MISTERPALMIERI, c'è sempre qualche nome (vecchio o nuovo) che spunta. Voglio ricordare una cosa: non si vince se non si mette la quota. Grazie. Avsalut.



I CONSIGLI PER SABATO:



Napoli-Bologna 1/1 primo tempo/finale (quota 1,78)



Parma-Roma gol (1,70)



Lazio-Torino gol (1,70)



Chievo-Frosinone 1 (2,40)



Fulham-Huddersfield 1 (2,10)



La cinquina vale 25,9 volte la posta escluso bonus.