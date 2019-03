SFIDA A MISTERPALMIERI. Della domenica. Ormai sapete tutto ma vale la pena ripetere per quelli, che sono tanti, che entrano per la prima volta. Solo: 1) partite del giorno; 2) inserire la quota finale della scommessa da voi proposta. Per finire nel pezzo dei vincitori, al lunedì.



Giornata non semplice, per niente. Quindi vale la pena non dilungarsi su consigli che siano troppo complessi. Mi piace una quaterna, con una inglese e tre italiane. Entriamo nel dettaglio.



Il Liverpool che è andato a sbancare il Bayern all'Allianz Arena non può mettersi a cincischiare in casa del Fulham, ormai bello che retrocesso e parte di un altro campionato. L'handicap dei rossi dovrebbe arrivare giocando persino con le terze linee.



Serie A con tre sfide. Si comincia con un altro handicap, quello dell'Atalanta sul Chievo. Motivazioni più o meno le stesse degli inglesi, i veneti stanno scivolando all'indietro, i bergamaschi si sono ritrovati e quando giocano fanno male davvero.



Poi due "gol" e sono quelli di Empoli-Frosinone e Lazio-Parma. La prima potrebbe rivelarsi molto più aperta di quello che ci si possa aspettare (è tornato Andreazzoli); la seconda ha un'altra bella quota perchè il Parma in trasferta sa mettere all'angolo anche le migliori, basta ricordare il 3-3 dello Juventus Stadium.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Atalanta-Chievo 1/handicap (1,73)



Empoli-Frosinone gol (1,83)



Lazio-Parma gol (1,86)



Fulham-Liverpool 2/handicap (1,72)





La quaterna vale 10,1 volte la posta