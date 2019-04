Ecco la SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. SOLO partite del giorno e quota annessa, per ritrovarsi in prima pagina al lunedì.



Me ne piacciono talmente poche, ma così poche che la quota viene un boato. A partire dal Toro che ci ha deluso domenica scorsa ma che qui gioca in casa e contro un Cagliari a pancia strapiena (e la quota granata non mi sembra per niente brutta).



Poi Fiorentina-Bologna, che significa il ritorno di Montella in viola. Dovrebbe/poter essere una partita con gli scoppi, visto che i padroni di casa debbono farsi perdonare da tutto un ambiente e che i rossoblù di Sinisa sono estremamente carichi.



Chiudo con un pareggio che mi ha sbattuto sulla faccia. Non capisco perchè la X di Sassuolo-Parma abbia questo quotone alla Dario Argento. Io me lo sono chiesto per pochi secondi e poi l'ho agganciato, con il rampino. La tranquillità si prende anche punto per punto. E magari anche segnando.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Torino-Cagliari 1 (quota 1,89)



Fiorentina-Bologna gol/over 2,5 (2,28)



Sassuolo-Parma X/gol (4,55)



Il terno vale 19.6 volte la posta.