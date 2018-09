Seconda SFIDA A MISTERPALMIERI della settimana, per finire in prima pagina il lunedì. Bisogna essere il migliore di tutti con le partite della giornata.



Come sempre ogni volta che si torna dalle nazionali è difficile cogliere il bersaglio ma ci si prova, proprio come sempre. A cominciare e finire dalla Serie A. Roma, o cambierà o sarà per tutta la stagione la base di ogni giocata gol e anche col Chievo ci sta. Juve-Sassuolo, la Regina a contatto con la falange De Zerbi che si metterà in mostra, almeno tre gol non è bestemmiare. Poi un filotto di partite molto più equlibrate di quanto non possa apparire al primo sguardo. Udinese-Torino, Empoli-Lazio e Cagliari-Milan possono risultare il trio giusto per chiudere e mettersi in fila sbattendo la pancia (non so voi ma io di sicuro, ce l'ho...) al cassometro.





I CONSIGLI DI DOMENICA





Roma-Chievo gol (quota 1.91)



Juventus-Sassuolo over 2.5 (1.42)



Udinese-Torino gol (1.69)



Empoli-Lazio gol (1.63)



Cagliari-Milan gol (1.83)





La cinquina vale 13,6 volte la posta escluso il bonus



@calcioepepe