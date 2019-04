Vi siete presi la SFIDA A MISTERPALMIERI e la state portando verso traguardi fantastici. Tre cose fondamentali: 1) Ricordarsi che questo resta un divertimento 2) Andare diretti sulle partite del giorno 3) Ricordarsi la quota finale e si va tutti in prima pagina.



Si parte dalla mattina. Il Frosinone andrà a fare gol a Firenze, ma la Viola vista a Roma è in palla.



La Spal è una delle squadre del momento senza alcun dubbio ma per fare punti a Cagliari, dopo la bagarre con la Juve, ci vorranno attributi di acciaio.



Udinese-Empoli è uno spareggio bello e buono, con gli arrivi di Tudor e Andreazzoli sono tornati a farsi vedere i gol.



La Lazio deve lasciare nello spogliatoio il fiele bevuto a Ferrara e ritrovarsi con il Sassuolo, questo è il momento di alzarsi sui pedali.



La quinta me la vado a prendere nella Liga. Levante e Huesca subiscono reti come se fosse uno scherzo, in più gli ospiti - da quando hanno scoperto di essere praticamente retrocessi - hanno cambiato faccia e ogni match fanno faville, nel bene e nel male. L'overone sembra fatto o quasi.



P.S. E Inter-Atalanta? La squalifica di Zapata l'ha resa più bella da vedersi che da giocarsi...





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Fiorentina-Frosinone 1/over 2,5 (quota 2,35)



Cagliari-Spal 1 (2,23)



Udinese-Empoli gol (1,72)



Lazio-Sassuolo 1 (1,39)



Levante-Huesca over 2,5 (1,67)





La cinquina vale 20,9 volte la posta