Gli ultimi due week-end della SFIDA A MISTERPALMIERI sono stati ciclonici. Tutti quelli che conosciamo da tempo più altri amici che si sono uniti, perfino da paesi lontani, hanno fatto sì che questa rubrica deflagrasse e portasse molti vincitori e altrettante corpose vincite. Sapete tutti come: SOLO le partite del giorno, AGGIUNGENDO ALLA FINE la quota totale del vostro consiglio. Per finire, chi vince, il lunedì in un pezzo dedicato ai "nostri eroi".



Giusto ricordare qui che IL GIOCO NON E' PER MINORENNI e va preso con i GUANTI DA URANIO. Solo per divertirsi. Grazie.



Splendida giornata di calcio, quella che ci aspetta. Partite come Lazio-Roma, Real Madrid-Barcellona e Tottenham-Arsenal sono la cima del programma. Che mi spinge a una sestina sulla carta passibile, per sfondare quota dieci contro uno o andarci molto vicino.

Le fissaccione di questo sabato potrebbero essere Bournemouth-Manchester City 2 e Eintracht Francoforte-Hoffenheim overone. Agganciandoci la vittoria del Milan contro il Sassuolo.



Per il resto, tornando alle partitone, i gol potrebbero condire il tutto. Chi si facesse conquistare dall'idea potrebbe stare in corsa fin dall'ora di pranzo, quando si disputerà il derby più derby che esista in Premier League. E cioè Tottenham-Arsenal. Dove la rivalità è sentita quanto nella nostra Lazio-Roma.



I CONSIGLI PER SABATO:



Lazio-Roma gol (1,55)



Milan-Sassuolo 1 (1,50)



Real Madrid-Barcellona gol (1,45)



Bournemouth-Manchester City 2 (1,25)



Tottenham-Arsenal gol (1,55)



Eintracht Francoforte-Hoffenheim over 2,5 (1,40)



La sestina vale 9,14 volte la posta escluso bonus.