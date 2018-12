La partita sulla quale gira tutto è Cagliari-Roma. Due cinquine attorno a Cagliari-Roma. Anzi, a due stranezze di Cagliari-Roma. La prima è: rigore-sì; dopo tutto quello che è successo in Roma-Inter niente di più facile che...e non dico altro. La seconda è: che il Cagliari sia la prima a segnare. Ho visto come i sardi approcciano le partite in casa con le big e, nonostante la squalifica di Barella, la quota di questo evento è molto alta.



Le altre quattro scelte restano invariate. Da Lazio-Samp gol (non riesco a capire come possa stare a 1,90, boh) ad Arsenal-Huddersfield parziale/finale (i Gunners sono forse la squadra più in forma del Regno Unito), a Chelsea-City (Sarri contro Guardiola? Non staranno lì a cincischiare) fino al derby Espanyol-Barcellona (mi sembra una quota alta).



La SFIDA A MISTERPALMIERI è doppia questa volta, da parte mia. Voi sapete benissimo cosa fare: una grande invenzione, la più alta di tutte, e si va in prima pagina lunedì. Avanti miei prodi!





I CONSIGLI DEL SABATO



Cagliari-Roma rigore sì (quota 3,35)



Lazio-Sampdoria gol (1,90)



Arsenal-Huddersfield 1/1 parziale/finale (1,75)



Chelsea-Manchester City over 2,5 (1,63)



Espanyol-Barcellona 2 (1,55)







e inoltre





La prima cinquina vale 28,1 volte la posta escluso bonus, la seconda vale 21,4 volte la posta escluso bonus