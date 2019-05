Questa è davvero una bella giornata di calcio. Oltre alla Serie A, il menu ci serve tre finali di Coppa molto molto belle: Germania, Spagna e Portogallo. Ma andiamo con ordine.



Da noi, Bologna-Napoli è da fine campionato ma da non sottovalutarsi. Perché la squadra di Mihajlovic ha fatto una volata strepitosa e perché quella di Ancelotti ha detto contro l'Inter chi è davvero. A meno che non siano troppo stanche di testa, il gol dovrebbe essere una parola d'ordine.



Ed ecco le finali. Sulla carta la più bella è Lipsia-Bayern. Con una quota, quella dell'under 2,5, straordinaria. Per un motivo. Il Lipsia ha la difesa meno battuta della Bundesliga e il suo portiere ha saputo portare a casa ben sedici partite senza subire gol. Se aggiungiamo che questa è una finale, la quota va presa. Si gioca all'Olympiastadion di Berlino, la casa dell'Hertha.



Barcellona-Valencia non è certo seconda a nessuno. Perché quando in campo c'è Leo Messi, come si fa a sottovalutare? E' chiaro, qui la differenza c'è tutta. Anche se le due partite di Liga sono finite 1-1 e 2-2. Si gioca al Villamarin di Siviglia, lo stadio del Betis. Le due squadre si sono incontrate (doppio confronto) in Coppa del Re nel 2018: due successi blaugrana, 1-0 e 2-0. Manca la vittoria con l'overone...



Ma quello che manca da una vita è in Portogallo. Incredibile ma vero, il Porto non batte lo Sporting Lisbona nella Taca de Portugal dal 2010, quando si materializzò un bel 5-2. Dopo soltanto pareggi o sconfitte. Sono passati nove anni, i Dragoni sono favoriti, mi pare che sia arrivato il momento no? Si gioca al Nacional di Oeiras, praticamente a un tiro di schioppo da Lisbona. Motivo in più - per il Porto - per alzare la voce e fare una grande partita. NB. Occhio alla SFIDA A MISTERPALMIERI, ci stiamo avvicinando all'ultima della stagione, bisogna lasciare il segno... Ripeto per l'ennesima volta che vanno scelte soltanto partite del sabato e inserite le quote finali. Grazie!





I CONSIGLI DEL SABATO



Bologna-Napoli gol (1,54)

Lipsia-Bayern under 2,5 (2,40)

Barcellona-Valencia 1/over 2,5 (2,15)

Sporting-Porto 2 (2,05)



La quaterna vale 16,2 volte la posta