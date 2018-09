SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. I binari sono gli stessi di ieri: siate i migliori sulle partite del giorno, mettete la quota e la prima pagina di lunedì sarà cosa fatta!



Io ho visto due quote che mi hanno ipnotizzato. Troppo troppo alte. Andiamo nel dettaglio.



La Roma di Madrid ha deluso, anche se contro una squadra che è un macigno ma ha deluso. Soprattutto per l'impatto psicologico, si è mostrata molle e depressa. A Bologna ci deve per forza essere la svolta della stagione. In quello che è uno scontro tra una squadra decisamente in difficoltà e una che vuole ripartire a tutto gas. La Roma che si aggiudica tutti e due i tempi? A 4.5. Si suona lla tromba e si va. O no?



Allo stesso orario, le 15, c'è Chievo-Udinese. Non potevo minimamente immaginare che la squadra reduce dalla rimonta dell'Olimpico potesse figurare a 3.10 di quota. E perchè mai? Questo è il Chievo che ha messo in grande difficoltà la Juve alla prima giornata, non tre anni fa. L'Udinese sta facendo il suo lavoro con dignità ma a Verona può perdere, non sarebbe niente di pazzesco.



L'ambo è da Buzz Lightyear, verso l'infinito e oltre!





I CONSIGLI DI DOMENICA

Bologna-Roma squadra ospite vince entrambi i tempi (quota 4.5)

Chievo-Udinese 1 (3.10)





L'ambo vale 13.9 volte la posta



