Primo: Buona Pasqua. Secondo: facciamo finta che sia successo poco in settimana e che, a Torino, succeda il prevedibile. Poi ci muniamo di partite del sabato, relative quote e spariamo a fare male...Al banco! Questa settimana però faremo la SFIDA A MISTERPALMIERI soltanto di sabato. Saremo in pista anche di domenica ma con una rubrica normale per chi vuole sorridere con il calcio anche il giorno della Festa.



Ho scelto una quaterna e l'ho infilato nell'uovo di Pasqua, più grosso che si potesse. Per cominciare a infilarci il pareggio notturno di San Siro: credo che l'Inter lo firmerebbe; e forse anche la Roma. Bologna-Sampdoria è un'altalena: Mihajlovic vuole prendere punti salvezza contro un suo amore. E Quagliarella pensate che voglia far di meno, ora che è bel bello capocannoniere?



Due vittorie casalinghe, parola che si abbina alle ferie pasquali. Il Cagliari può battere un Frosinone smosciato dalla bambola contro l'Inter; la Spal che era stata la prima a saggiare il brutto momento bianconero, troverà un Empoli molto più tosto di quella Signora. Anzi, Signorina.



I CONSIGLI PER SABATO:



Inter-Roma X (quota 3,95)



Bologna-Sampdoria gol (1,70)



Cagliari-Frosinone 1 (2,05)



Empoli-Spal 1 (2,14)



La quaterna vale 29,4 volte la posta.