Entra una SFIDA A MISTERPALMIERI assolutamente speciale. Le mie idee la fanno speciale ma soprattutto le vostre. Vi ricordo che bisogna imbracciare la quota finale della vostra scommessa, riferita soltanto alle partite del giorno, la domenica, a cui ci riferiamo. E "sparare" la migliore che ci viene in mente, prima di andare in prima pagina il lunedì. Vi aspetto!

Non riesco a vedere partite più "chiare" della nostra Serie A, in questo turno. A partire da Fiorentina-Lazio, la più bella. Per come giocano le due contendenti, il gol sembra proprio una sentenza. E si va avanti. Per esempio, con la combo X2/under 3,5 di Frosinone-Torino (granata in no-gol da sei turni, mica pochi no?), Oppure con Inter-Spal, le due squadre più prese di mira dal Var di recente, agganciate in un 1X/under 3,5. Per continuare con una splendida Sampdoria-Atalanta dove il gol dovrebbe impadronirsi del campo.

Con Sassuolo-Napoli si chiude l'ultima combo del nostro torneo. E una X2/under 3,5.

E' molto strana, frastagliata, arzigogolata. Ma redditizia. A me piace molto. A voi?

PS. Tutti mi chiedono dei nostri amici, sarebbe bello vederli rispuntare no?

I CONSIGLI DELLA DOMENICA

Fiorentina-Lazio gol (quota 1,65)

Frosinone-Torino X2/under 3,5 (1,53)

Inter-Spal 1X/under 3,5 (1,51)

Sampdoria-Atalanta gol (1,63)

Sassuolo-Napoli X2/under 3,5 (1,68)

La cinquina vale 10,4 volte la posta escluso il bonus