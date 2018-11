Mi raccomando. Zucche in testa per Halloween e SFIDA A MISTERPALMIERI speciale. Partite del giorno e quote ma già sapete tutto. E andate a comandare, come diceva quello.

In Serie A vedo solo Fiorentina-Roma gol. Pioli e EDF si sono incrociati senza mai pareggiare quindi potrete capire che non mi piace lo 0-0, per il resto fate voi senza però che ci sia uno zero di mezzo.

In Liga due partite che ci vorrà il pallottoliere, con Real Madrid e Barcellona. Tra i blancos è finita l'era di Lopetegui quindi cambierà molto se non tutto. Il Barca vola e non è il Vallecano a spaventare. Due combo forti.

La quota spaventosa è quella del Cardiff contro il Leicester. Troppi dolori patiti in settimana dalle volpi per non rimetterci poi sul campo. In Italia spesso succede così, vedremo da loro. Comunque l'1 a 3,61 si prende.

I CONSIGLI DEL SABATO

Fiorentina--Roma gol (1,62)

Real Madrid-Valladolid 1/over 3,5 (2,00)

Vallecano-Barcellona 2/over 3,5 (2,50)

Cardiff-Leicester 1 (3,61)

La quaterna vale 29,2 volte la posta