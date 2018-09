Ecco la SFIDA A MISTERPALMIERI del sabato. Nomi non ne faccio anche se sapete già tutto dei fenomeni che girano qui dentro. Mi aspetto anche qualche nuova scoperta che faccia saltare il banco. Ricordatevi che dovete aggiungere la quota finale della giocata e che le partite cui vi riferite debbono essere quelle della giornata.



Adesso passiamo alle scelte mie. Dieci gol e si scala ben oltre il 20 contro 1. In Italia Parma-Cagliari e Fiorentina-Spal mi indicano l'opzione gol e il tutto a bellissime quote (ricordatevi che Semplici va in quello che un giorno sarà il suo stadio e non è poco...).

Tre sono i match della Premier League che finiranno (finiranno davvero?) con entrambe le squadre a segno. Burnley-Bournemouth (i primi alla ricerca della pietra verde, i secondi velenosi da sempre in trasferta), Crystal Palace-Newcastle (Benitez a casa di un'altra squadraccia da affrontare) e Brighton-Tottenham (i bianchi di Pochettino segneranno ma dopo San Siro sono in bambola).



Se siete della mia idea, cippettino e via andare.



PS. La sera mettetevi alla tv, c'è Maurito Icardi che torna a Genova contro il suo passato. Si guarda.

I CONSIGLI DI SABATO

Parma-Cagliari gol (quota 1.90)

Fiorentina-Spal gol (1.96)

Burnley-Bournemouth gol (1,75)

Crystal Palace-Newcastle gol (1,90)

Brighton-Tottenham gol (1,74)

La cinquina vale 21,5 volte la posta escluso il bonus



