Sperando che chi partecipa alla SFIDA A MISTERPALMIERI legga anche solo questa riga ribadisco che 1) SOLO PARTITE DEL SABATO 2) INSERIRE QUOTA FINALE. Grazie!



Ho letto le quote e sono rimasto sbigottito. Lasciando da parte Atalanta-Genoa, difficile con numeri che non attraggono, ho visto l'ambo Cagliari-Milan arrivare a sfiorare il 10/1 e sinceramente non capisco. La Lazio è bella indietro ma soprattutto il Cagliari ha giocato una grande partita a Napoli, è ancora furente per il rigore della sconfitta e in casa è un leone famelico. In più Inzaghi ha la finale di Coppa Italia mercoledì prossimo...



A Firenze, davanti a una Viola più che sfiorita, il Milan si gioca il massimo, in una parola TUTTO. E a quel 2,45 non vedo come ci si possa esimere, al di là di come finirà.



Questo è l'ambo base, poi si passa ai gol di una cinquina molto interessante, oltre confine. In Bundesliga tre "gol" e in Ligue 1 due overoni. Nel caso di Nizza-Nantes un mirabolante a 2,26. Il tutto a 11,5 contro 1 senza considerare il bonus.



Prima degli scoppi della domenica, non mi pare male. Ma proprio per niente!





I CONSIGLI DEL SABATO



Cagliari-Lazio 1 (quota 3.90)



Fiorentina-Milan 2 (2,45)







e







Hoffenheim-Brema gol (1,37)



Leverkusen-Schalke gol (1,62)



Lipsia-Bayern gol (1,50)



Angers-PSG over 2,5 (1,53)



Nizza-Nantes over 2,5 (2,26)





L'ambo vale 9,55 volte la posta, la cinquina vale 11,5 vole la posta escluso bonus