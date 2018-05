La quota c'è tutta. Sul serio. Parlo dell'andata spareggio tra le due squadre di Grenoble (ha chiuso terzo nella terza categoria francese) e il Bourg Peronnas (terzultimo in Ligue 2). All'ultima giornata il Grenoble si è fatto male da solo in casa propria, inchinandosi 3-2 al Sannois e lasciando lì la promozione diretta.



Ora ricomincia di nuovo in casa ma qui siamo in partita doppia. Non credo che voglia rischiare altri sanguinosi passi falsi, fin da subito. Per me l'under 1.5 a quota molto alta si può provare. In queste sfide è più facile che si mandi il rien ne va plus al ritorno, non all'andata.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Grenoble-Bourg Peronnas under 1.5 (quota 2.88)