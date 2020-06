Prima giornata (si fa per dire visti gli orari!) in cui domina la. Incontrastata. E si rivede il, runner-up del Porto, che torna in casa contro il. I nostri lettori più affezionati ricorderanno che proprio gli ospiti sono stati la squadra di questa rubrica, portandoci al traguardo varie volte. Ma questo Tondela sembra molto malmesso rispetto a quello lì. E il Benfica sta lottando testa a testa per il titolo.L'apertura del cartellone è riservata a un match che potrebbe anche farci venire sonno. Chissà mai.potrebbe rivelarsi una spartizione (si fa per dire...) di punti, un convolare a nozze di comune accordo. Ovviamente senza che l'accordo ci sia. Il Maritimo riprende dopo tre sconfitte, il Setubal dopo due X. E i padroni di casa sono quelli che pareggiano di più (con il Portimonense).Chiude la partita "della notte", che dovrebbe rivelarsi la più interessante. Ilha lasciato con una tripletta di vittorie e se si ripresenterà a quei livelli sarà una noce durissima per lo, che deve subito tornare a buoni livelli per fare risultato all'Afonso Henriques.. Per un terno che, a quota dieci, è ben giocato. Anche se il Portogallo sta riaprendo ora...Benfica-Tondela 1/1 primo tempo/finale (quota 1,60)Maritimo-Setubal X (3,15)Guimaraes-Sporting Lisbona primo gol squadra casa (2,00)