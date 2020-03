. Non ho la minima idea di quando lo farà, credo presto, ma finché rotolerà il pallone insarà possibile provarne a chiacchierare qui. Anche perché oggi si giocano partitoni, dall'una e dall'altra parte. La prima (e più importante) per orario si gioca nella Trebisonda italiana, ovvero, contro l'. Scontro al vertice sul serio, prima contro seconda anche se a pari punti, ore 14 e porte chiuse. Nelle ultime dieci tra loro sono arrivati quattro pareggi, una media leggermente più alta del normale. L'ultima, e cioè l'andata, finì così col gol del 2-2 degli ospiti nientepopodimenoche al 96' (e due calci di rigore, uno per parte). Squadre che vanno forte, gli uomini della capitale addirittura hanno appena vinto il primo round col Copenaghen in Europa League.. Anche se tre punti sotto sono in ballo Galatasaray e Sivasspor.Russia con il numero chiuso di spettatori ma la gente comunque c'è. E(ore 17) si fa guardare con gusto. Anche qui squadre forti (sono terza e quarta in Premier League, a pari punti). Al momento una farebbe i preliminari di Champions, il Rostov, e l'altra quelli di Europa League, il Lokomotiv Mosca. La vittoria in campionato è di altri: lo Zenit è staccatissimo, dopo i sette gol di ieri mentre il Krasnodar è solo tre punti avanti. E il secondo posto vorrebbe dire Champions diretta.Il Rostov è appena ripartito con la vittoria (3-2) sul CSKA Mosca, il Lokomotiv ancora no. I padroni di casa segnano di più ma ne prendono di più. All'andata vinse il Rostov 2-1 in trasferta, pochi giorni fa amichevole che è stata vinta dal Lokomotiv ai calci di rigore, dopo il 3-3 finale.Trabzonspor-Istanbul Basaksehir X (quota 3,37)Rostov-Lokomotiv Mosca X (3,18)