Era tempo che si aspettava questo rientro in Italia proprio contro la Zebra e lui che fa? "La Juve non mi esalta e CR7 non mi interessa...". Beh, Balotelli conosce gli interruttori dei media e li spinge a suo piacimento. Ora non si parlerà della partita ma di ciò che ha detto, sviscerandolo in tutti i modi. La realtà è che questo Brescia può andare in campo contro Sarri e provare e giocarsela, per esempio come ha fatto il Verona, battuto senza demeriti. Lo farà senza Ronaldo. Ecco perché non so come finirà ma di certo possono segnare entrambe. La quota è poco sotto la pari, slurp.



Verona-Udinese ci parla con i numeri, ecco come. Dal 2000 in Veneto si è giocata sette volte e sapete quante hanno perso i friulani? Una... Due vittorie e quattro pareggi testimoniano che quello è uno stadio più che amico, fratello. La doppia esterna si può inserire.



Nella Liga rivediamo il Barcellona che ancora deve dirci chi è. L'ultima è stata oscena, 0-2 in casa del Granada senza fare una nota. Al Nou Camp arriva il Villarreal che non è squadra di cui fidarsi (due successi e due pareggi nelle ultime cinque disputate). I blau non possono che vincere ma il Sottomarino potrebbe anche segnare. 1/over 2,5 mi piace.



Si va in Francia dove si gioca il derby Monaco-Nizza, non più di trenta minuti di strada. Un dato cattura l'occhio: nelle ultime dodici (sei partite da una parte e sei dall'altra) c'è stato un solo under 2,5. E l'overone supera la pari. Che musica!





I CONSIGLI PER MARTEDI':



Brescia-Juventus gol (quota 1,92)



Verona-Udinese X2 (1,50)



Barcellona-Villarreal 1/over 2,5 (1,62)



Monaco-Nizza over 2,5 (2,06)



La quaterna vale 9,61 volte la posta.