Occhiate sui preliminari di oggi, di Champions ed Europa League. La base resta molto tosta ed è l'Astana, club kazako praticamente sempre in campo in queste occasioni (nel suo stadio ha ottimi numeri, in tutte e due le manifestazioni). Quota in netta e rapidissima discesa, dal 2,04 di ieri all'1.91 di oggi. Giocheranno alle 15, bisogna fare presto perchè è probabile che cali ancora. E non gioca contro i materassi ma contro i romeni del Cluj.



La stessa cosa sta capitando, anche se in modo molto più tranquillo, con due pareggi: Ararat Armenia-Aik e Dudelange-Valletta. Qui c'è poco di tecnico da dire, l'alzarsi e l'abbassarsi delle quote ha generato interesse soltanto sui segni X. Se proprio uno volesse andare a toccare con mano con il classico cippettino...











I CONSIGLI DI MARTEDI





Astana-Cluji 1 (quota 1,91)



Ararat Armenia-Aik Stoccolma X (3,52)



inoltre





Astana-Cluji 1 (1,91)



Dudelange-Valletta X (4,00)







Il primo ambo vale 6,72 volte la posta, il secondo 7,64 volte la posta