Terza contro prima nellaSi tratta di un partitone perché ilsi è fatto rivedere mettendo spalle al muro il Betis in un derby che non è mai facile. Dando l'idea di essere squadra molto quadrata. E che sarà un avversario a peli dritti nell'eliminatoria (secca) di Europa League contro la Roma. Ocampos ha giocato alla grande e se lui è cresciuto fino a diventare attaccante completo, tutto l'attacco ne risente positivamente. Il pareggio contro il Levante non va sottovalutato, era in trasferta ed era la prima in viaggio. E il gol dei padroni di casa è arrivato a ridosso del fischio finale.Insomma, l'allarme deldeve essere suonato. Perché questa non sarà una sfida in cui Messi potrà mettersi in tasca tutta la squadra avversaria e andare in porta da solo. Almeno sulla carta... Gli ultimi precedenti (di Liga) al Sanchez Pizjuan sono stati tutti gol, niente di più facile che accada lo stesso in questa occasione.Un salto incampionato che tocco quasi mai. Quandosi incrociano esce gol. E' successo 5 volte su 7 fino al 2012, tenendo da parte l'amichevole del 2018 (e anche lì... ). La quota non sembra trascurabile. E in un multiplo si può inserire.Il pareggio da prendere al volo per alzare il tutto è in Spagna,è il classico match da non perdere prima che da vincere. Le due (sesta e quinta) sono nei posti che contano per andare nei play-off promozione: fare un passo falso contro un avversario diretto vorrebbe dire perdere 6 punti. E negli ultimi 5 scontri diretti col Girona al Valero di Elche la X è apparsa 3 volte.Siviglia-Barcellona gol (quota 1,57)Spezia-Empoli gol (1,72)Elche-Girona X (3,05)